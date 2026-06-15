Жительницу Шацкого района осудили за долг по алиментам

38-летнюю жительницу Шацкого района признали виновной в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Суд установил, что женщина была лишена родительских прав, однако обязана была выплачивать алименты. Несмотря на это, она систематически уклонялась от исполнения обязательств, из-за чего образовалась задолженность свыше 300 тысяч рублей. Учитывая позицию гособвинителя, суд назначил жительнице Шацка наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

38-летнюю жительницу Шацкого района признали виновной в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что женщина была лишена родительских прав, однако обязана была выплачивать алименты. Несмотря на это, она систематически уклонялась от исполнения обязательств, из-за чего образовалась задолженность свыше 300 тысяч рублей.

Учитывая позицию гособвинителя, суд назначил жительнице Шацка наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.