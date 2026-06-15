В Рязанском округе пообещали перекопать подъезд к Ласковскому озеру

Администрация Рязанского округа пообещала до конца недели перекопать подъезд к Ласковскому озеру со стороны леса. Информация появилась в комментариях под постом в соцсетях. Отметим, что сообщение написали в ответ на жалобу жителей на машины у водоема. Кроме пляжа у Ласковского озера в округе официально открыт пляж на Уржинском.

Администрация Рязанского округа пообещала до конца недели перекопать подъезд к Ласковскому озеру со стороны леса. Информация появилась в комментариях под постом в соцсетях 9 июня.

Отметим, что сообщение написали в ответ на жалобу жителей на машины у водоема.

Кроме пляжа у Ласковского озера в округе официально открыт пляж на Уржинском.