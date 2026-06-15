В Рязанской области зафиксировали всплеск свинки и опоясывающего лишая

По эпидемическому паротиту (свинке) регион занял пятое место в стране. За год обнаружили 46 случаев, показатель вырос в 28 раз по сравнению со среднемноголетним уровнем. Большинство заболевших — непривитые или с неизвестным прививочным анамнезом. Рязанская область также вошла в пятерку регионов с высокими показателями по опоясывающему лишаю — 48,59 случая на 100 тысяч жителей. По норовирусной инфекции регион лидирует по темпам роста среди всех субъектов России — показатель увеличился в 6,1 раза по сравнению со среднемноголетним уровнем. Также зафиксирован рост заболеваемости клещевым боррелиозом на 87%. Напомним, заболеваемость болезнью Лайма в регионе превысила средний показатель по России в два раза.

Согласно докладу Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения за 2025 год, Рязанская область оказалась в числе лидеров по ряду инфекционных заболеваний.

По эпидемическому паротиту (свинке) регион занял пятое место в стране. За год обнаружили 46 случаев, показатель вырос в 28 раз по сравнению со среднемноголетним уровнем. Большинство заболевших — непривитые или с неизвестным прививочным анамнезом.

Рязанская область также вошла в пятерку регионов с высокими показателями по опоясывающему лишаю — 48,59 случая на 100 тысяч жителей.

По норовирусной инфекции регион лидирует по темпам роста среди всех субъектов России — показатель увеличился в 6,1 раза по сравнению со среднемноголетним уровнем. Также зафиксирован рост заболеваемости клещевым боррелиозом на 87%.

Напомним, заболеваемость болезнью Лайма в регионе превысила средний показатель по России в два раза.