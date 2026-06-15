За неделю в Рязанской области потушили около 50 пожаров

За прошедший период с 8 по 14 июня на территории Рязанской области ликвидировано 45 пожаров: 10 техногенных; 25 загораний мусора; 10 загораний сухой травы. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений, 2 единицы техники. Также за неделю в регионе утонули двое мужчин: 10 июня утопленника подняли из водоема в селе Мураевня Милославского округа; 12 июня — в селе Плахино Захаровского округа.