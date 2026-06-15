В России начнут испытывать новый препарат от ожирения и сахарного диабета

Минздрав России одобрил испытания нового препарата от ожирения и сахарного диабета второго типа. Медикамент с международным непатентованным наименованием (МНН) элекоглипрон выпускает компания AstraZeneca. В рамках исследования оценят эффективность, безопасность и переносимость препарата пациентами. Лекарство будет выпускаться в таблетках с плёночной оболочкой в нескольких дозировках: 5 мг, 15 мг, 20 мг и 45 мг. К испытаниям привлекут 144 пациента. Отбор начнётся в конце года, а проходить испытания будут в 12 центрах в Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске, Арамиле и Казани. Ранее Рязанская область вошла в топ регионов по ожирению среди детей и подростков.

В России начнут испытывать новый препарат от ожирения и сахарного диабета. Об этом сообщает ТАСС.

Минздрав России одобрил испытания нового препарата от ожирения и сахарного диабета второго типа. Медикамент с международным непатентованным наименованием (МНН) элекоглипрон выпускает компания AstraZeneca.

В рамках исследования оценят эффективность, безопасность и переносимость препарата пациентами. Лекарство будет выпускаться в таблетках с плёночной оболочкой в нескольких дозировках: 5 мг, 15 мг, 20 мг и 45 мг.

К испытаниям привлекут 144 пациента. Отбор начнётся в конце года, а проходить испытания будут в 12 центрах в Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске, Арамиле и Казани.

Ранее Рязанская область вошла в топ регионов по ожирению среди детей и подростков.