Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
22°
Втр, 16
18°
Срд, 17
18°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 74.00 / 75.00 15/06 11:30
Нал. EUR 88.70 / 88.80 15/06 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 713
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 767
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 730
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 662
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанская область вошла в топ регионов по ожирению среди детей и подростков
По данным государственного доклада Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Рязанская область входит в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваний пищевого фактора среди детей. Статистика первичной заболеваемости показывает, что среди подростков 15-17 лет регион занял четвертое место в стране по ожирению — 1714,3 случая на сто тысяч населения. Впереди только Республика Тыва, Магаданская область и Курганская область. Среди детей младшего возраста (0-14 лет) Рязанская область на пятом месте с показателем 985,8 на сто тысяч.

По данным государственного доклада Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Рязанская область входит в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваний пищевого фактора среди детей.

Статистика первичной заболеваемости показывает, что среди подростков 15-17 лет регион занял четвертое место в стране по ожирению — 1714,3 случая на сто тысяч населения. Впереди только Республика Тыва, Магаданская область и Курганская область. Среди детей младшего возраста (0-14 лет) Рязанская область на пятом месте с показателем 985,8 на сто тысяч.

В 2025 году Роспотребнадзор провел мониторинг питания учащихся в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого». Опросили более 27 тысяч школьников и студентов из 16 пилотных регионов. Результаты показали, что ожирение встречается у 4,8% школьников, 8% учащихся колледжей и 4,3% студентов вузов. Дефицит массы тела выявлен примерно у 3% опрошенных во всех возрастных группах.

По итогам мониторинга определили территории риска. Среди школьников это Республика Северная Осетия — Алания, Приморский край и Кировская область. Среди студентов колледжей — Свердловская и Мурманская области, Приморский и Камчатский края. Среди студентов вузов — Мурманская и Воронежская области, Камчатский край. Рязанская область в этот перечень не попала.