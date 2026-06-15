Рязанская область вошла в топ регионов по ожирению среди детей и подростков

По данным государственного доклада Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Рязанская область входит в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваний пищевого фактора среди детей. Статистика первичной заболеваемости показывает, что среди подростков 15-17 лет регион занял четвертое место в стране по ожирению — 1714,3 случая на сто тысяч населения. Впереди только Республика Тыва, Магаданская область и Курганская область. Среди детей младшего возраста (0-14 лет) Рязанская область на пятом месте с показателем 985,8 на сто тысяч.

По данным государственного доклада Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Рязанская область входит в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваний пищевого фактора среди детей.

Статистика первичной заболеваемости показывает, что среди подростков 15-17 лет регион занял четвертое место в стране по ожирению — 1714,3 случая на сто тысяч населения. Впереди только Республика Тыва, Магаданская область и Курганская область. Среди детей младшего возраста (0-14 лет) Рязанская область на пятом месте с показателем 985,8 на сто тысяч.

В 2025 году Роспотребнадзор провел мониторинг питания учащихся в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого». Опросили более 27 тысяч школьников и студентов из 16 пилотных регионов. Результаты показали, что ожирение встречается у 4,8% школьников, 8% учащихся колледжей и 4,3% студентов вузов. Дефицит массы тела выявлен примерно у 3% опрошенных во всех возрастных группах.

По итогам мониторинга определили территории риска. Среди школьников это Республика Северная Осетия — Алания, Приморский край и Кировская область. Среди студентов колледжей — Свердловская и Мурманская области, Приморский и Камчатский края. Среди студентов вузов — Мурманская и Воронежская области, Камчатский край. Рязанская область в этот перечень не попала.