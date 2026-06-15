В ГД предложили ограничить разницу цен между маленькими и большими упаковками

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ограничить разницу в стоимости товаров в зависимости от размера упаковки. По словам депутата, во многих категориях товаров небольшие упаковки обходятся покупателям значительно дороже в пересчете на килограмм или литр, чем крупные.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением ограничить разницу в стоимости товаров в зависимости от размера упаковки. Об этом пишет ТАСС.

По словам депутата, во многих категориях товаров небольшие упаковки обходятся покупателям значительно дороже в пересчете на килограмм или литр, чем крупные.

Чернышов предложил совместно с производителями и торговыми сетями проработать механизм, который установит предельный допустимый разрыв между стоимостью единицы продукции в малой и крупной упаковке для отдельных социально значимых товаров.

По мнению парламентария, существующая практика особенно затрагивает граждан с невысокими доходами, пенсионеров, студентов и молодые семьи. Из-за нехватки средств на покупку больших упаковок они вынуждены приобретать товары меньшего объема и переплачивать.