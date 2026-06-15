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США сфокусируются на Украине после завершения конфликта с Ираном, заявил Трамп
Трамп принял участие в саммите «Большой семерки» во Франции. Во время пресс-конференции американский президент прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке и сделку с Ираном. По словам главы США, она не приведет к снятию со страны санкций — это будет «зависеть от поведения» иранцев. Что касается конфликта на Украине, Трамп пообещал сфокусироваться на нем после подписания соглашения с Ираном. «Может быть, мы сможем что-нибудь сделать по поводу Украины. Я думаю, что и [президент России Владимир] Путин, и [Владимир] Зеленский открыты для этого. Теперь, когда с Ираном покончено, мы собираемся сосредоточиться на этом», — добавил американский президент.

США сфокусируются на Украине после завершения конфликта с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом 15 июня сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Трамп принял участие в саммите «Большой семерки» во Франции. Во время пресс-конференции американский президент прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке и сделку с Ираном. По словам главы США, она не приведет к снятию со страны санкций — это будет «зависеть от поведения» иранцев.

Американский лидер добавил, что Ормузский пролив полностью откроют к 19 июня и выразил надежду на возрождение «свободного судоходства».

Что касается конфликта на Украине, Трамп пообещал сфокусироваться на нем после подписания соглашения с Ираном.

«Может быть, мы сможем что-нибудь сделать по поводу Украины. Я думаю, что и [президент России Владимир] Путин, и [Владимир] Зеленский открыты для этого. Теперь, когда с Ираном покончено, мы собираемся сосредоточиться на этом», — добавил американский президент.

Как указано в публикации, источник CNN сообщил, что ранее Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс подписали меморандум о взаимопонимании США с Ираном в формате видеоконференции. При этом официальная церемония заключения соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.