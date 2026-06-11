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США договорились о завершении войны с Ираном, заявил Трамп
Однако, по словам президента США, надо еще подписать документы. Стороны, возможно, сделают это в Европе, добавил он. «И [Ормузский] пролив официально откроется, как только мы подпишем [договоренности]. А это может быть скоро, очень скоро. Возможно, в эти выходные дни, в Европе. Меня там не будет, но [американский вице-президент] Джей Ди [Вэнс] будет там», — приводятся слова Трампа.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США договорились о завершении войны с Ираном. Об этом сообщило 11 июня ТАСС.

Однако, по словам президента США, еще предстоит подписать документы. Стороны, возможно, сделают это в Европе, добавил он.

«И [Ормузский] пролив официально откроется, как только мы подпишем. А это может быть скоро… Возможно, в эти выходные дни, в Европе», — сказал Трамп, добавив, что его там не будет, но приедет американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Напомним, США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Затем стороны вели переговоры.