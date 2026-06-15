Рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в регионе

16 и 17 июня на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Напомним, с 8 июня в регионе ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день на территории всех 19 лесничеств.

Рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

16 и 17 июня на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

Напомним, с 8 июня в регионе ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день на территории всех 19 лесничеств.