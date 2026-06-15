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Помощь и поддержка: «Новые люди» провели в Рязанской области акцию для семей участников СВО
Команда партии «Новые люди» в Рязанской области и молодёжное движение «Новые» провели акцию «Неделя героев», направленную на поддержку семей участников специальной военной операции. Сторонники и волонтеры посетили семьи военнослужащих в Рязани, Рязанском и Михайловском районах, а также Новомичуринске. Познакомились с родственниками военнослужащих, поздравили их с Днём России, а главное — помогли с решением бытовых вопросов. Также вручили подарки.

Команда партии «Новые люди» в Рязанской области и молодёжное движение «Новые» провели акцию «Неделя героев», направленную на поддержку семей участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе.

Сторонники и волонтеры посетили семьи военнослужащих в Рязани, Рязанском и Михайловском районах, а также Новомичуринске. Познакомились с родственниками военнослужащих, поздравили их с Днём России, а главное — помогли с решением бытовых вопросов. Также вручили подарки.

Так, в Рязанском районе «Новые люди» побывали у семьи Кургановых. Мария Курганова рассказала, что её супругу Алексею посмертно присвоили звание героя России. Женщина воспитывает двух сыновей. Успевает заниматься и воспитанием детей, хозяйством, но, как отметила жительница, порой мужской помощи в частном доме не хватает. Участники команды «Новых» покосили траву на участке, одному из мальчиков подарили велосипед, о котором он очень мечтал. Другому, — телефон.

В Михайловском районе «Новые люди» помогли с переездом и транспортировкой вещей Натали Шабоян. Её супруг Артём Шабоян участвовал в специальной военной операции с самого первого дня. В сентябре 2023 года он получил тяжёлое ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью. Супруга героя воспитывает сына и дочку.

«Забота о семьях участников СВО — наша общая ответственность и постоянная работа. И мы продолжим помогать столько, сколько потребуется, — сказала руководитель отделения партии „Новые люди“ в Рязанской области Анастасия Стеценко, — во время общения нам рассказывали, с какими проблемами сталкиваются семьи участников специальной военной операции. Все вопросы взяли в проработку».

Акцию «Неделя героев» партия «Новые люди» провели в десятках регионов — от Хабаровска до Белгорода. Во всех регионах страны сторонники и волонтёры поздравляли родственников военнослужащих и помогали с решением бытовых вопросов.