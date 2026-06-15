Лукашенко допустил, что конфликт на Украине может завершиться в этом году
По словам Лукашенко, это зависит от воли нескольких человек. Он добавил, что у конфликта не может быть военного решения. При этом президент Белоруссии заявил, что украинский конфликт гораздо сложнее, чем противостояние США и Ирана.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что конфликт на Украине может завершиться в этом году. Об этом он сообщил телеканалу Al Arabiya English, передало 15 июня РИА Новости.
По словам Лукашенко, это зависит от воли нескольких человек. Он добавил, что у конфликта не может быть военного решения.
При этом президент Белоруссии заявил, что украинский конфликт гораздо сложнее, чем противостояние США и Ирана.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сфокусируются на Украине после завершения конфликта с Ираном.