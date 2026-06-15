Лукашенко допустил, что конфликт на Украине может завершиться в этом году

По словам Лукашенко, это зависит от воли нескольких человек. Он добавил, что у конфликта не может быть военного решения. При этом президент Белоруссии заявил, что украинский конфликт гораздо сложнее, чем противостояние США и Ирана.