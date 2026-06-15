Еще на 13 улицах в Рязани пропал свет

В 13:35 15 июня из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах: Коняева; Московский Заулок; Московское шоссе; Элеваторная; Авиационная; Сиреневая; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Сиреневый проезд; Яблоневая; 1-й Яблоневый проезд. Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света. Ранее электричество пропало на четырех улицах: Новослободская, Посадский переулок, Соборная площадь, Качевская.