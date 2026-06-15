В РГРЭС сообщили об отключении света на улицах Рязани

Информация появилась в соцсетях компании. Отмечается, что в 12:25 свет пропал на улицах: Новослободская, Посадский переулок, Соборная площадь, Качевская. В данный момент бригада работает над восстановлением электроэнергии.