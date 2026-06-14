Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
19°
Пнд, 15
22°
Втр, 16
18°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 72.50 / 75.00 14/06 07:00
Нал. EUR 86.50 / 88.90 14/06 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 656
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 333
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 679
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 592
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Врач предупредила рязанцев об опасности холодного пива в жару
После попадания алкоголя в кровь усиливается выработка адреналина и норадреналина, учащается сердцебиение и расширяются сосуды. Из-за этого человеку на короткое время кажется, что по телу разливается приятное тепло. Однако этот эффект обманчив. «По мере увеличения дозы спиртного сосудистые реакции меняются, что негативно отражается на кровообращении. После первоначального расширения развивается спазм сосудов, что приводит к ухудшению кровоснабжения внутренних органов», — объяснила врач.

Попытки спастись от жары холодным пивом и другим алкоголем могут привести к обратному эффекту — перегреву организма. Об этом в беседе с «Лентой. ру» рассказала гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Бутенко.

По ее словам, после попадания алкоголя в кровь усиливается выработка адреналина и норадреналина, учащается сердцебиение и расширяются сосуды. Из-за этого человеку на короткое время кажется, что по телу разливается приятное тепло. Однако этот эффект обманчив.

«По мере увеличения дозы спиртного сосудистые реакции меняются, что негативно отражается на кровообращении. После первоначального расширения развивается спазм сосудов, что приводит к ухудшению кровоснабжения внутренних органов», — объяснила врач.

Бутенко подчеркнула, что рассчитывать на охлаждающий эффект даже от ледяного пива или вина не стоит. На фоне жары такая нагрузка на сосуды только ухудшает самочувствие. Расширение сосудов нередко вызывает головную боль, а в сочетании с высокой температурой воздуха риск перегрева значительно возрастает.

«Человек может ошибочно считать, что охлаждается, хотя на самом деле его организму становится сложнее поддерживать нормальную терморегуляцию. В результате вероятность перегрева и даже теплового удара увеличивается», — добавила специалист.