Врач предупредила рязанцев об опасности холодного пива в жару

После попадания алкоголя в кровь усиливается выработка адреналина и норадреналина, учащается сердцебиение и расширяются сосуды. Из-за этого человеку на короткое время кажется, что по телу разливается приятное тепло. Однако этот эффект обманчив. «По мере увеличения дозы спиртного сосудистые реакции меняются, что негативно отражается на кровообращении. После первоначального расширения развивается спазм сосудов, что приводит к ухудшению кровоснабжения внутренних органов», — объяснила врач.

Попытки спастись от жары холодным пивом и другим алкоголем могут привести к обратному эффекту — перегреву организма. Об этом в беседе с «Лентой. ру» рассказала гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Бутенко.

По ее словам, после попадания алкоголя в кровь усиливается выработка адреналина и норадреналина, учащается сердцебиение и расширяются сосуды. Из-за этого человеку на короткое время кажется, что по телу разливается приятное тепло. Однако этот эффект обманчив.

«По мере увеличения дозы спиртного сосудистые реакции меняются, что негативно отражается на кровообращении. После первоначального расширения развивается спазм сосудов, что приводит к ухудшению кровоснабжения внутренних органов», — объяснила врач.

Бутенко подчеркнула, что рассчитывать на охлаждающий эффект даже от ледяного пива или вина не стоит. На фоне жары такая нагрузка на сосуды только ухудшает самочувствие. Расширение сосудов нередко вызывает головную боль, а в сочетании с высокой температурой воздуха риск перегрева значительно возрастает.

«Человек может ошибочно считать, что охлаждается, хотя на самом деле его организму становится сложнее поддерживать нормальную терморегуляцию. В результате вероятность перегрева и даже теплового удара увеличивается», — добавила специалист.