В Солотче заметили юмористический знак с комаром-мутантом

На знаке изображен комар, уносящий человека. «Друзья, давайте поиграем! Где в окрестностях Солотчи можно встретить такое предупреждение?» — предложили подписчикам администраторы местного паблика. Пользователи сообщили, что такой знак можно встретить «В некотором царстве».

В окрестностях Солотчи заметили юмористический знак с комаром-похитителем. Фото поделились в соцсетях.

На знаке изображен комар, уносящий человека.

«Друзья, давайте поиграем! Где в окрестностях Солотчи можно встретить такое предупреждение?» — предложили подписчикам администраторы местного паблика.

Пользователи сообщили, что такой знак можно встретить «В некотором царстве».

Ранее голландский путешественник удивился «боевой тактике» комаров в Солотче, а Сергея Лазарева «съели» комары в Рязани.

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