В Солотче заметили юмористический знак с комаром-мутантом
На знаке изображен комар, уносящий человека. «Друзья, давайте поиграем! Где в окрестностях Солотчи можно встретить такое предупреждение?» — предложили подписчикам администраторы местного паблика. Пользователи сообщили, что такой знак можно встретить «В некотором царстве».
В окрестностях Солотчи заметили юмористический знак с комаром-похитителем. Фото поделились в соцсетях.
На знаке изображен комар, уносящий человека.
«Друзья, давайте поиграем! Где в окрестностях Солотчи можно встретить такое предупреждение?» — предложили подписчикам администраторы местного паблика.
Пользователи сообщили, что такой знак можно встретить «В некотором царстве».
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