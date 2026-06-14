В Рязанской области за сутки потушили 10 пожаров

За минувшие сутки пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 10 возгораний. Один раз спасатели тушили техногенный пожар, а еще девять раз выезжали на горение мусора и сухой растительности. По данным ведомства, крупных чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий не зарегистрировано. В Рыбновском округе на контроле находится авария на самотечной канализации.

В Рязанской области за сутки потушили 10 пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

За минувшие сутки пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 10 возгораний. Один раз спасатели тушили техногенный пожар, а еще девять раз выезжали на горение мусора и сухой растительности.

По данным ведомства, крупных чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий не зарегистрировано. В Рыбновском округе на контроле находится авария на самотечной канализации.

Ранее сообщалось, что 14 июня на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).