МЧС: в Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность
Отмечается, что 14 июня на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Напомним, с 8 июня в Рязанской области введены ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день на территории всех 19 лесничеств.
Рязанцев предупредили о сохранении высокой пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что 14 июня на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).
Напомним, с 8 июня в регионе введены ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день на территории всех 19 лесничеств.