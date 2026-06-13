МЧС: в Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность

Отмечается, что 14 июня на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Напомним, с 8 июня в Рязанской области введены ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день на территории всех 19 лесничеств.