Рязанцев вновь предупредили о непогоде

При грозах ветер будет усиливаться до 12-17 м/с, в отдельных районах возможен град. Спасатели попросили рязанцев соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. По возможности лучше ограничить время пребывания на улице.

Рязанцев вновь предупредили о непогоде. Как указано на сайте МЧС, по данным Центрального управления по гидрометеорологии, до конца суток 14 июня и в течение дня 15 июня в регионе местами ожидаются грозы и кратковременные ливневые дожди.

При грозах ветер будет усиливаться до 12-17 м/с, в отдельных районах возможен град.

Спасатели попросили рязанцев соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. По возможности лучше ограничить время пребывания на улице.

Ранее рязанцев предупреждали о грозе и сильном ветре.