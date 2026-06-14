Для рязанцев опубликовали два экстренных метеопредупреждения

Синоптики спрогнозировали, что днем 14 июня в Рязанской области местами пройдет гроза с ливневым дождем. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду, а в отдельных районах выпадет град. Также в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о резком похолодании: средняя суточная температура понизится на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

Для рязанцев опубликовали два экстренных метеопредупреждения. Они размещены на сайте регионального МЧС.

Синоптики спрогнозировали, что днем 14 июня в Рязанской области местами пройдет гроза с ливневым дождем. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду, а в отдельных районах выпадет град.

Также в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о резком похолодании: средняя суточная температура понизится на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

В региональном МЧС напомнили, что если вы станете участником или свидетелем трагедии, звонить пожарным и спасателям нужно будет по телефону 01, с мобильного — 101, а на единый номер экстренных служб — 112.