Рязань вошла в топ городов с лучшими отелями для деловых туристов

Количество бронирований выросло на 13 процентов. Рязань попала в категорию городов со средним деловым спросом, но очень высокими пользовательскими оценками. Выше нашего города оценили только Чебоксары с показателем 9,07. Также в эту группу вошли Омск (8,76 балла), Кемерово (8,54) и Калининград (8,35). Всего аналитики изучили данные по 15 тысячам объектов размещения в 1700 городах России. Лидерами по зрелости деловой инфраструктуры стали Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Пермь и Челябинск. А вот в Уфе, Хабаровске, Свободном и Нижнекамске зафиксирован дефицит качества: деловой поток там растет, но сервис в гостиницах оценивают ниже среднего по стране.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов ГК «Аэроклуб», Рязань оказалась в числе городов с наиболее качественной отельной инфраструктурой для деловых туристов. По данным аналитиков, рязанские отели получили от командировочных средний балл 8,94 из 10 возможных.

Количество бронирований выросло на 13 процентов. Рязань попала в категорию городов со средним деловым спросом, но очень высокими пользовательскими оценками. Выше нашего города оценили только Чебоксары с показателем 9,07. Также в эту группу вошли Омск (8,76 балла), Кемерово (8,54) и Калининград (8,35).

Всего аналитики изучили данные по 15 тысячам объектов размещения в 1700 городах России. Лидерами по зрелости деловой инфраструктуры стали Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Пермь и Челябинск. А вот в Уфе, Хабаровске, Свободном и Нижнекамске зафиксирован дефицит качества: деловой поток там растет, но сервис в гостиницах оценивают ниже среднего по стране.

В среднем по России бизнес-отели получили 8,26 балла. Командировочные выше всего оценили расположение гостиниц и работу персонала, а самым слабым местом оказалось питание.