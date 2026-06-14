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Почти половина рязанцев оценили свои знания о донорстве на единицу или двойку
Почти половина жителей оценивают свои знания на единицу или двойку из пяти. При этом базовые факты многим знакомы. Почти половина рязанцев знают, что за раз у донора берут безопасные 450 мл крови, а 26% верно называют длительность процедуры — 5-15 минут. Почти каждый второй помнит, что мужчинам можно сдавать кровь до пяти раз в год. А вот с женской нормой хуже: вариант «до четырех раз» выбрали только 37%. Больше всего рязанцев не знают о восстановлении: лишь каждый десятый ответил, что после сдачи цельной крови организм приходит в себя примерно за месяц. С плазмаферезом жители знакомы еще меньше. Около трети вообще не слышали о сдаче плазмы, а половина имеют лишь смутное представление. Длительность процедуры угадали только 25% участников. О том, что после плазмафереза организм восстанавливается за пару дней, знают лишь 10%.

Ко Всемирному дню донора проект «+Я» провел опрос и выяснил, насколько хорошо рязанцы разбираются в сдаче крови и плазмы. Оказалось, что почти половина жителей оценивают свои знания на единицу или двойку из пяти.

При этом базовые факты многим знакомы. Почти половина рязанцев знают, что за раз у донора берут безопасные 450 мл крови, а 26% верно называют длительность процедуры — 5-15 минут. Почти каждый второй помнит, что мужчинам можно сдавать кровь до пяти раз в год. А вот с женской нормой хуже: вариант «до четырех раз» выбрали только 37%. Больше всего рязанцев не знают о восстановлении: лишь каждый десятый ответил, что после сдачи цельной крови организм приходит в себя примерно за месяц.

С плазмаферезом жители знакомы еще меньше. Около трети вообще не слышали о сдаче плазмы, а половина имеют лишь смутное представление. Длительность процедуры угадали только 25% участников. О том, что после плазмафереза организм восстанавливается за пару дней, знают лишь 10%.

Несмотря на пробелы, рязанцы хотят узнавать больше. 54% опрошенных считают, что тему донорства нужно продвигать активнее. Чаще всего людям интересны льготы для доноров, противопоказания и подготовка к процедуре, а также безопасность и частота донаций. Узнавать новое рязанцы предпочитают на государственных сайтах, в СМИ и соцсетях.