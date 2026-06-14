Обнаружен адрес из Рязанской области на медальоне бойца Великой Отечественной под Тверью

Поисковикам удалось установить имена нескольких бойцов. Среди них старший политрук Василий Старостин из 186-й стрелковой дивизии, а также красноармейцы 158-й стрелковой дивизии Федор Лавров и Матвей Балыбин. Личности Николая Белова и И. А. Сальникова удалось узнать по надписям на личных вещах — ложке и компасе. При изучении находок обратили на себя внимание медальоны с адресами. На одном сохранилась запись, адресованная московской жительнице Анне Г. Баганиной, а на другом четко читается упоминание улицы Пролетарской в городе Клепики Рязанской области. Эти зацепки помогут установить имена и других погибших.

22 июня в деревне Холмец Оленинского городского округа Тверской области торжественно перезахоронят останки как минимум 47 советских солдат. Их обнаружили поисковые отряды в ходе экспедиций проекта «Ржевский выступ», написали в МК.

Поисковикам удалось установить имена нескольких бойцов. Среди них старший политрук Василий Старостин из 186-й стрелковой дивизии, а также красноармейцы 158-й стрелковой дивизии Федор Лавров и Матвей Балыбин. Личности Николая Белова и И. А. Сальникова удалось узнать по надписям на личных вещах — ложке и компасе.

При изучении находок обратили на себя внимание медальоны с адресами. На одном сохранилась запись, адресованная московской жительнице Анне Г. Баганиной, а на другом четко читается упоминание улицы Пролетарской в городе Клепики Рязанской области. Эти зацепки помогут установить имена и других погибших.