В Спасском округе откроют два официальных пляжа

С 15 июня по 31 августа будут открыты пляж «Центральный» на улице Войкова в Спасске и пляж на озере Ижевское в селе Ижевское. «Эти места безопасны для купания: дно обследовали водолазы, а качество воды проверили специалисты. Для обеспечения безопасности и охраны жизни людей на официальных муниципальных пляжах по графику будут дежурить спасатели», — отметили в администрации Спасского округа.

В Спасском округе откроют два официальных пляжа. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

С 15 июня по 31 августа будут открыты пляж «Центральный» на улице Войкова в Спасске и пляж на озере Ижевское в селе Ижевское.

«Эти места безопасны для купания: дно обследовали водолазы, а качество воды проверили специалисты. Для обеспечения безопасности и охраны жизни людей на официальных муниципальных пляжах по графику будут дежурить спасатели», — отметили в администрации Спасского округа.

Напомним, 1 июня в Рязанской области официально начался купальный сезон. Редакция РЗН. Инфо решила проверить, как благоустроили пять городских пляжей. На их содержание выделили чуть больше трех миллионов рублей.

Кроме того, ранее говорилось, что в этом году планируют открыть 44 официальных пляжа, при этом три — в Спасском округе.