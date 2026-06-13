В Спасском округе откроют два официальных пляжа. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.
С 15 июня по 31 августа будут открыты пляж «Центральный» на улице Войкова в Спасске и пляж на озере Ижевское в селе Ижевское.
«Эти места безопасны для купания: дно обследовали водолазы, а качество воды проверили специалисты. Для обеспечения безопасности и охраны жизни людей на официальных муниципальных пляжах по графику будут дежурить спасатели», — отметили в администрации Спасского округа.
Напомним, 1 июня в Рязанской области официально начался купальный сезон. Редакция РЗН. Инфо решила проверить, как благоустроили пять городских пляжей. На их содержание выделили чуть больше трех миллионов рублей.
Кроме того, ранее говорилось, что в этом году планируют открыть 44 официальных пляжа, при этом три — в Спасском округе.