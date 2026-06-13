В Касимове прошел фестиваль народного творчества «Золотая ладья»

Гости фестиваля погрузились в атмосферу народных традиций и обычаев, посетили мастер‑классы и торговые ряды с сувенирами ручной работы, оценили блюда русской и татарской кухни. Главным событием стали выступления народного хора Рязанского музыкального колледжа и ансамбля «Русский КВАС» из Рязани.