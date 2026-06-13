В Касимове прошел фестиваль народного творчества «Золотая ладья»
Гости фестиваля погрузились в атмосферу народных традиций и обычаев, посетили мастер‑классы и торговые ряды с сувенирами ручной работы, оценили блюда русской и татарской кухни. Главным событием стали выступления народного хора Рязанского музыкального колледжа и ансамбля «Русский КВАС» из Рязани.
В Касимове прошел XVIII открытый фестиваль народного творчества «Золотая ладья». Об этом 13 июня сообщили в администрации округа.
Гости фестиваля погрузились в атмосферу народных традиций и обычаев, посетили мастер‑классы и торговые ряды с сувенирами ручной работы, оценили блюда русской и татарской кухни.
Главным событием стали выступления народного хора Рязанского музыкального колледжа и ансамбля «Русский КВАС» из областного центра.
Фото: администрация Касимовского округа.