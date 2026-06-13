Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область

В течение ночи средства ПВО сбили 177 украинских БПЛА самолетного типа над Россией. В том числе дроны уничтожены над Рязанской областью. Их число не уточняется. По данным РСЧС, угрозу атаки БПЛА в регионе отменили в 22.21 12 июня.

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

В течение ночи средства ПВО сбили 177 украинских БПЛА самолетного типа над Россией. В том числе дроны уничтожены над Рязанской областью. Их число не уточняется.

По данным РСЧС, угрозу атаки БПЛА в регионе отменили в 22.21 12 июня.

Обновлено: позже стало известно, что вечером и ночью сбили два дрона.