В Рязанской области третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА
Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 13:51 12 июня. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
В Рязанской области третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 13:51 12 июня.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Напомним, в регионе угрозу атаки объявляли в 03:27 и 06:11 12 июня.