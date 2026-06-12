В Рязанской области третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА

Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 13:51 12 июня. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

В Рязанской области третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.

Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 13:51 12 июня.

«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Напомним, в регионе угрозу атаки объявляли в 03:27 и 06:11 12 июня.