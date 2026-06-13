Рязанский каноист Захар Петров стал серебряным призером чемпионата Европы

Соревнования проходят в Монтемор-у-Велью (Португалия). Россияне выступают в нейтральном статусе. Петров выиграл серебряную медаль на дистанции 1 000 метров. Его результат — 3 минуты 42,182 секунды. Победителем заезда стал чех Мартин Фукса (3.41,797). На третьем месте — грек Стефанос Димопулос (3.43,687).

Рязанский каноист Захар Петров стал серебряным призером чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом 13 июня сообщило РИА Новости Спорт.

Соревнования проходят в Монтемор-у-Велью (Португалия). Россияне выступают в нейтральном статусе.

Петров выиграл серебряную медаль на дистанции 1 000 метров. Его результат — 3 минуты 42,182 секунды. Победителем заезда стал чех Мартин Фукса (3.41,797). На третьем месте — грек Стефанос Димопулос (3.43,687).

Напомним, в мае Петров стал участником скандала на ЧМ по гребле. После фотофиниша рязанца признали победителем в одиночке на 1000 метров вместе с чехом. Иностранец обиделся на это и не пришел на награждение.

Интервью РЗН. инфо с многократным чемпионом мира Захаром Петровым можно прочитать по ссылке.