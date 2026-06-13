В День России в Рязани выступил Олег Газманов

12 июня на Лыбедском бульваре прошел праздничный концерт, посвященный Дню России, сообщили в мэрии. Гости увидели выступления рязанских творческих коллективов. Хедлайнером вечера стал народный артист России Олег Газманов. Со сцены прозвучали хиты певца: «Офицеры», «Никто, кроме нас», «Вперед Россия», «Загулял», «Есаул», «Морячка» и другие. Также он исполнил свой известный зажигательный танец.