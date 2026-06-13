Над Рязанской областью вновь перехватили БПЛА

БПЛА самолетного типа уничтожили средства ПВО в период с 7.00 до 20.00 13 июня. Число дронов, сбитых над Рязанской областью, не уточняется. Всего над Россией в указанный период перехватили 109 украинских беспилотников.

Над Рязанской областью вновь перехватили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа уничтожили средства ПВО в период с 7.00 до 20.00 13 июня. Число дронов, сбитых над Рязанской областью, не уточняется.

Всего над Россией в указанный период перехватили 109 украинских беспилотников.

Напомним, вечером 12 июня и ночью над Рязанской областью перехватили два украинских дрона.

С 13:40 до 16:56 13 июня в регионе действовала беспилотная опасность.