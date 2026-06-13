Беспилотная опасность объявлена на территории Рязанской области
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области в 13:40 13 июня. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении.
Беспилотная опасность объявлена на территории Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области в 13:40 13 июня.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — указано в сообщении.
Напомним, вечером 12 июня и ночью над Рязанской областью перехватили два украинских дрона.