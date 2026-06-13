Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
26°
Вск, 14
18°
Пнд, 15
21°
ЦБ USD 71.91 0.12 12/06
ЦБ EUR 82.97 -0.11 12/06
Нал. USD 73.91 / 74.65 13/06 08:03
Нал. EUR 88.31 / 88.90 13/06 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 519
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
12 147
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 533
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 417
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Нацразведка США: на Украине хранятся возбудители чумы и сибирской язвы
Офис главы американской нацразведки опубликовал доказательства, что США финансировали свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Директор Тулси Габбард потратила несколько месяцев на поиск доказательств. В нацразведке подтвердили, что на Украине работали американские биолаборатории, сотрудничавшие с военными институтами США. По данным нацразведки, на Украине хранятся «сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее».

Офис главы американской нацразведки опубликовал доказательства, что США финансировали свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Об этом 12 июня сообщил «Sputnik Беларусь».

Указано, что директор нацразведки Тулси Габбард потратила несколько месяцев на поиск доказательств. Отмечается, что многие финансируемые США биолаборатории проводили опасные исследования с высокоопасными патогенами без должного контроля и прозрачности.

В нацразведке подтвердили, что на Украине работали американские биолаборатории, сотрудничавшие с военными институтами США. Соединенные Штаты построили четыре из них: Херсонская диагностическая лаборатория, Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины, Центральная референс‑лаборатория Украинского научно‑исследовательского противочумного института, Закарпатская диагностическая лаборатория.

Затраты на создание каждой — от 1,7 млн до 3,5 млн долларов.

Всего на Украине — 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном. Их задачи:

  • хранение советского биологического оружия;
  • обучение украинских ученых работе в условиях биологической изоляции;
  • сертификация по работе с особо опасными патогенами.

По данным нацразведки, на Украине хранятся «сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее».