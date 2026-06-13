Нацразведка США: на Украине хранятся возбудители чумы и сибирской язвы

Офис главы американской нацразведки опубликовал доказательства, что США финансировали свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Директор Тулси Габбард потратила несколько месяцев на поиск доказательств. В нацразведке подтвердили, что на Украине работали американские биолаборатории, сотрудничавшие с военными институтами США. По данным нацразведки, на Украине хранятся «сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее».

Офис главы американской нацразведки опубликовал доказательства, что США финансировали свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Об этом 12 июня сообщил «Sputnik Беларусь».

Указано, что директор нацразведки Тулси Габбард потратила несколько месяцев на поиск доказательств. Отмечается, что многие финансируемые США биолаборатории проводили опасные исследования с высокоопасными патогенами без должного контроля и прозрачности.

В нацразведке подтвердили, что на Украине работали американские биолаборатории, сотрудничавшие с военными институтами США. Соединенные Штаты построили четыре из них: Херсонская диагностическая лаборатория, Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины, Центральная референс‑лаборатория Украинского научно‑исследовательского противочумного института, Закарпатская диагностическая лаборатория.

Затраты на создание каждой — от 1,7 млн до 3,5 млн долларов.

Всего на Украине — 40 лабораторий, которые поддерживались Вашингтоном. Их задачи:

хранение советского биологического оружия;

обучение украинских ученых работе в условиях биологической изоляции;

сертификация по работе с особо опасными патогенами.

По данным нацразведки, на Украине хранятся «сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее».