Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде

Согласно прогнозу, в ближайшие 1-3 часа на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливневый дождь. При грозе прогнозируют усиление ветра порывами до 12-17 м/с, в отдельных районах может выпасть град. Непогода сохранится до конца суток 13 июня.