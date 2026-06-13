В Рязанской области 14 июня ожидается дождь с грозой
В области будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер прогнозируют западной четверти, до 10-15 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +20…+25°С.
Рязанцам рассказали о погоде на 14 июня. Прогноз разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
В области будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь и гроза.
Ветер прогнозируют западной четверти, до 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем — +20…+25°С.