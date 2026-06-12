Врач раскрыла неожиданную пользу черешни

Как отметила врач Дарья Хайкина, в черешне много антоцианов — природных антиоксидантов. Поэтому она может помочь уменьшить воспалительные процессы в организме. Кроме того, благодаря калию черешня снижает нагрузку на сердце и сосуды, выводит лишнюю жидкость из организма и может помочь при отеках. Также в составе есть витамин С, бета-каротин и цинк, которые укрепляют иммунитет и помогают быстрее восстановиться после болезни, стресса и физической активности.

Врач раскрыла неожиданную пользу черешни. Об этом эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала в беседе с «Лентой. ру».

Как отметила врач, в черешне много антоцианов — природных антиоксидантов. Поэтому она может помочь уменьшить воспалительные процессы.

Кроме того, благодаря калию черешня снижает нагрузку на сердце и сосуды, выводит лишнюю жидкость из организма и может помочь при отеках.

Также в составе есть витамин С, бета-каротин и цинк, которые укрепляют иммунитет и помогают быстрее восстановиться после болезни, стресса и физической активности.