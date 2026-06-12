На территории Рязанской области объявлена беспилотная опасность
Угроза атаки БПЛА в Рязанской области объявлена в 06:11 12 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, а также не подходить к окнам. Кроме того, опасность действовала в период с 03:27 до 05:29.
На территории Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угроза атаки БПЛА в Рязанской области объявлена в 06:11 12 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, а также не подходить к окнам.
Кроме того, опасность действовала в период с 03:27 до 05:29.
Обновлено: в 12.25 угрозу отменили.