В Рязанской области сбили БПЛА

В ведомстве сообщили, что в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над территориями 12 регионов: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым. Также ПВО работали над акваторией Азовского моря. Количество сбитых БПЛА над Рязанской областью не уточняется.

В Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны сбили над территориями 12 регионов: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым. Также ПВО работали над акваторией Азовского моря.

Количество сбитых БПЛА над Рязанской областью не уточняется.

Напомним, в 13:51 12 июня в Рязанской области третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА.