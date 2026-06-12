Ученый предупредил о смертельной опасности съемки шаровой молнии на телефон

По словам академика, уже зафиксированы случаи, когда люди погибали, пытаясь запечатлеть редкое явление на смартфон. Он подчеркнул, что энергия шаровой молнии сопоставима с энергией нескольких взрывчатых веществ, и неосторожность может привести к летальному исходу. Во время грозы ученый настоятельно рекомендует не пользоваться гаджетами и отключить всю технику от розеток. Бычков отметил, что разряды все чаще приходятся именно на смартфоны и компьютеры.

Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков предупредил о смертельной опасности съемки шаровой молнии на мобильный телефон. Материал об этом опубликован на РИА Новости.

По словам академика, уже зафиксированы случаи, когда люди погибали, пытаясь запечатлеть редкое явление на смартфон. Он подчеркнул, что энергия шаровой молнии сопоставима с энергией нескольких взрывчатых веществ, и неосторожность может привести к летальному исходу.

Во время грозы ученый настоятельно рекомендует не пользоваться гаджетами и отключить всю технику от розеток. Бычков отметил, что разряды все чаще приходятся именно на смартфоны и компьютеры.

Традиционно шаровые молнии появляются в России в период летних гроз, с июня по август, причем каждая линейная молния теоретически способна породить шаровую. Физик добавил, что явление действительно красивое, но снимать его безопасно только с расстояния семи-десяти метров. В остальных случаях телефон лучше просто убрать подальше.