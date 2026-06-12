Рязанская область вошла в туристический маршрут «Россия Льва Толстого»

Договор по автомаршруту «Россия Льва Толстого», приуроченному к 200-летию со дня рождения писателя, заключен между профильными ведомствами Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областей. «"Россия Льва Толстого» объединяет локации, связанные с жизнью, наследием и творчеством великого писателя, для Рязанской области — это, в первую очередь, Константиново, родина Есенина (внучка Толстого была женой поэта). Связь прослеживается через литературные образы, семейные ценности и опору на русскую самобытность", — отметила и. о. председателя комитета инвестиций и туризма Рязанской области Мария Лазарева.

Рязанская область вошла в туристический маршрут «Россия Льва Толстого». Об этом сообщили в соцсетях комитета инвестиций и туризма региона.

Договор по автомаршруту «Россия Льва Толстого», приуроченному к 200-летию со дня рождения писателя, заключен между профильными ведомствами Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.

Проект рассчитан на увеличение числа российских и иностранных туристов, которые включают в одно путешествие посещение столицы и других регионов.

Участники соглашения намерены оказывать содействие в привлечении краеведов и аккредитованных экскурсоводов гидов-переводчиков, в проведении совместных исследований и мероприятий.

«"Россия Льва Толстого» объединяет локации, связанные с жизнью, наследием и творчеством великого писателя, для Рязанской области — это, в первую очередь, Константиново, родина Есенина (внучка Толстого была женой поэта). Связь прослеживается через литературные образы, семейные ценности и опору на русскую самобытность", — сказала Лазарева.

«Маршрут будет востребован автотуристами, в том числе для туризма выходного дня, семейного отдыха и привлекателен для иностранных поклонников творчества писателя с мировым именем», — отметила и. о. председателя комитета инвестиций и туризма Рязанской области Мария Лазарева.