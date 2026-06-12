Рязанцы снова пожаловались на яму, из-за которой машины выезжают на встречку

По словам автора обращения, после очередных раскопок коммунальщики просто забыли положить кусок асфальта. Из-за ямы водителям приходится постоянно выезжать на встречную полосу, чтобы объехать препятствие, что создает реальную угрозу ДТП.

Рязанцы повторно обратились к властям из-за незаделанной ямы на улице Свобода у дома № 95. Жалоба опубликована в соцсетях.

По словам автора обращения, после очередных раскопок коммунальщики просто забыли положить кусок асфальта. Из-за ямы водителям приходится постоянно выезжать на встречную полосу, чтобы объехать препятствие, что создает реальную угрозу ДТП.

Напомним, рязанцы уже жаловались на эту яму.