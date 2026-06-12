Рязанцы превратили фонтан на Московском шоссе в мини-аквапарк

В разгар жары дети и взрослые облюбовали пешеходный фонтан на Московском шоссе, превратив его в зону для водных процедур. Как сообщили в эфире ГТРК «Ока», несмотря на мощный напор струй, местные жители находят в этом свои плюсы, хотя и признают, что без травм не обходится. В 2026 году в Рязани запустили шесть фонтанов. Пешеходные конструкции без чаш отлично охлаждают воздух, но для купания не предназначены. Журналисты со ссылкой на мэрию отметили, что вода там проходит систему очистки, однако рельефный настил постоянно мокрый и скользкий, а мощные струи легко могут сбить с ног.

В разгар жары дети и взрослые облюбовали пешеходный фонтан на Московском шоссе, превратив его в зону для водных процедур. Как сообщили в эфире ГТРК «Ока», несмотря на мощный напор струй, местные жители находят в этом свои плюсы, хотя и признают, что без травм не обходится.

В 2026 году в Рязани запустили шесть фонтанов. Пешеходные конструкции без чаш отлично охлаждают воздух, но для купания не предназначены. Журналисты со ссылкой на мэрию отметили, что вода там проходит систему очистки, однако рельефный настил постоянно мокрый и скользкий, а мощные струи легко могут сбить с ног.

В сюжете процитировали местную жительницу, которая пожаловалась на травмоопасную решетку с крупными ячейками, из-за которой дети постоянно разбивают колени.

Как рассказали в сюжете, купание в фонтанах официально запрещено. Это не только опасно для здоровья, но и вредит оборудованию. В материале подчеркнули, что городские фонтаны — это архитектурные памятники, а не бассейны, и их сохранность зависит в том числе от самих горожан.

Фото — ГТРК «Ока».