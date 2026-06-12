Рязанцы пожаловались на духоту в автобусе
Речь идет об автобусе № 6. По словам местных жителей, кондиционеры в общественном транспорте не включают. «С самого утра адская духота! Цены на проезд поднимают, а качество услуг осталось на низком уровне», — написали рязанцы.
Рязанцы пожаловались на духоту в автобусе. Пост об этом опубликован 12 июня в соцсетях.
Речь идет об автобусе № 6. По словам местных жителей, кондиционеры в общественном транспорте не включают.
«С самого утра адская духота! Цены на проезд поднимают, а качество услуг осталось на низком уровне», — написали рязанцы.
Ранее пассажиры жаловались на жару в автобусе № 17.