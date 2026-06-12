Ока в черте Рязани прогрелась до 21 °C
«На реках Рязанской области установился режим летней межени. Амплитуда колебания уровней воды незначительная», — указано в материале. Напомним, 1 июня в Рязанской области официально начался купальный сезон. Редакция РЗН. инфо решила проверить, как благоустроили пять городских пляжей, на содержание которых в 2026 году выделили чуть больше трех миллионов рублей.
Ока в черте Рязани прогрелась до 21 °C. Об этом сообщили на сайте регионального ЦГМС.
«На реках Рязанской области установился режим летней межени. Амплитуда колебания уровней воды незначительная», — указано в материале.
Напомним, 1 июня в Рязанской области официально начался купальный сезон. Редакция РЗН. инфо решила проверить, как благоустроили пять городских пляжей, на содержание которых в 2026 году выделили чуть больше трех миллионов рублей.