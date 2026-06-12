На Рязанской ВДНХ установили катер из Ленинграда
Согласно информации на табличке рядом с объектом, катер был построен в Ленинграде в 1974 году. В дар рязанской экспозиции его передал Рязанский район гидротехнических сооружений — филиал ФГБУ «Канал имени Москвы».
На территории Рязанской ВДНХ появился новый экспонат — малый лесосплавный катер проекта 567 серии МЛ-3. Об этом сообщили в соцсетях.
Согласно информации на табличке рядом с объектом, катер был построен в Ленинграде в 1974 году. В дар рязанской экспозиции его передал Рязанский район гидротехнических сооружений — филиал ФГБУ «Канал имени Москвы».