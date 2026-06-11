За ночь над Россией уничтожили 330 украинских БПЛА

В ночь на 11 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА были сбиты в период с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В ночь на 11 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты в период с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее говорилось, что в Рязанской области действует беспилотная опасность с 6:03 11 июня.