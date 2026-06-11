В Рязанском районе начали строительство приюта для бездомных животных

В деревне Минеево Рязанского района ведется строительство приюта для бездомных животных. Проект реализуется по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Новый приют будет выполнять комплекс ветеринарных мероприятий, включая вакцинацию, лечение и временное содержание животных. Потерявшихся питомцев планируется возвращать владельцам, а при невозможности — подбирать новых хозяев либо выпускать обратно в среду обитания после необходимых процедур. Отдельное внимание уделят стерилизации животных для снижения численности бездомных собак и кошек.

В деревне Минеево Рязанского района ведется строительство приюта для бездомных животных. Проект реализуется по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Рязанской области

Новый приют будет выполнять комплекс ветеринарных мероприятий, включая вакцинацию, лечение и временное содержание животных. Потерявшихся питомцев планируется возвращать владельцам, а при невозможности — подбирать новых хозяев либо выпускать обратно в среду обитания после необходимых процедур.

Отдельное внимание уделят стерилизации животных для снижения численности бездомных собак и кошек.

На территории приюта предусмотрены карантинная зона, ветеринарный пункт, отапливаемые и неотапливаемые павильоны, а также площадка для выгула.

Сейчас подрядчик занимается строительными работами: в здании ветеринарного пункта монтируют фундамент, в неотапливаемых павильонах ведется устройство основания, а в карантинном отделении возводят стены из газоблоков.

Фото: Минстрой Рязанской области.