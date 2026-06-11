В Рязанской области полицейские помогли женщине-водителю
В пяти километрах от села Пехлец Кораблинского района одно из колес авто спустилось. Женщина не могла сама поменять его. Мимо проезжал экипаж ДПС. Полицейские помогли местной жительнице и заменили поврежденное колесо на запасное.
В Рязанской области сотрудники отделения Госавтоинспекции МОМВД России «Кораблинский» помогли женщине-водителю. Об этом 11 июня сообщили в соцсетях регионального ведомства.
В пяти километрах от села Пехлец Кораблинского района одно из колес авто спустилось. Женщина не могла сама поменять его.
Мимо проезжал экипаж ДПС. Полицейские помогли местной жительнице и заменили поврежденное колесо на запасное. Женщина поблагодарила их за помощь.