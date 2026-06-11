В рязанской ИК-5 пытались передать со сладостями восемь телефонов и три ножа

В исправительной колонии ИК-5 предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Об этом сообщили в УФСИН по региону. При досмотре посылки, адресованной одному из осужденных, сотрудники колонии обнаружили восемь мобильных телефонов и три кухонных ножа, спрятанных в коробках с кондитерскими изделиями. В связи с этим инцидентом в отношении отправителя посылки составили протокол об административном правонарушении.

В исправительной колонии ИК-5 предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Об этом сообщили в УФСИН по региону.

При досмотре посылки, адресованной одному из осужденных, сотрудники колонии обнаружили восемь мобильных телефонов и три кухонных ножа, спрятанных в коробках с кондитерскими изделиями.

В связи с этим инцидентом в отношении отправителя посылки составили протокол об административном правонарушении.