В Рязани вдова участника СВО через суд добилась пенсии по потере кормильца

Рязанский областной суд признал незаконным отказ в назначении пенсии по случаю потери кормильца супруге военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Установлено, что супруг истца был призван на военную службу по мобилизации и участвовал в выполнении задач в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В 2024 году он погиб при исполнении обязанностей военной службы. Районный суд пришел к выводу, что смерть бойца наступила вследствие травм, полученных при защите Родины. Этот факт был подтвержден вступившим в законную силу судебным решением.

Рязанский областной суд признал незаконным отказ в назначении пенсии по случаю потери кормильца супруге военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Суд обязал Военный комиссариат Рязанской области назначить женщине соответствующие выплаты.

Установлено, что супруг истца был призван на военную службу по мобилизации и участвовал в выполнении задач в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В 2024 году он погиб при исполнении обязанностей военной службы.

После гибели мужа женщина обратилась за назначением пенсии по потере кормильца, однако получила отказ. В военкомате посчитали, что смерть военнослужащего не связана с военной травмой, а потому оснований для назначения выплат нет.

Районный суд пришел к выводу, что смерть бойца наступила вследствие травм, полученных при защите Родины. Этот факт был подтвержден вступившим в законную силу судебным решением. Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции и признала отказ в назначении пенсии незаконным.

Решение вступило в законную силу.