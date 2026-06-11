В Рязани суд взыскал компенсацию в пользу девочки, которую укусила собака

В Ермишинском районе по иску прокуратуры суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней, пострадавшей от нападения безнадзорной собаки. Инцидент произошел в январе 2026 года во время прогулки. Собака укусила девочку за ногу, в результате чего она получила рану голени. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию с администрации муниципального округа, отвечающей за отлов и содержание безнадзорных животных. Суд удовлетворил иск и постановил выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В Ермишинском районе по иску прокуратуры суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней, пострадавшей от нападения безнадзорной собаки. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в январе 2026 года во время прогулки. Собака укусила девочку за ногу, в результате чего она получила рану голени.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию с администрации муниципального округа, отвечающей за отлов и содержание безнадзорных животных.

Суд удовлетворил иск и постановил выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.